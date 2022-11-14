Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyaretleri

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, vefat eden Ali Güçlü, İdris Teymur ve Hacı Aslancı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailelerin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızla biriz, beraberiz, onların her türlü acılarını, mutluluklarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.







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