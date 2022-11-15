Siirt'te tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları, faiz karşılığında para alan vatandaşlara ait mal varlıklarını üzerlerine geçirmeye çalıştıkları ve çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri değerlendirilen 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden M.N.Ş, İ.S, H.S, N.Y. ve A.Y. belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında çok sayıda tapu ve tapu fotokopisi, banka dekontu, faiz ile verdikleri paraları kaydettikleri değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.



Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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