Kurtalan'da lavanta fideleri toprakla buluşturuldu

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SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği" projesi kapsamında 35 bin lavanta fidesi dikildi.



Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde gerçekleşen lavanta fideleri dikim töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, daha önce GAP Kalkınma İdaresi desteğiyle proje kapsamında ilçede yaklaşık 100 dekar alanda çiftçiler tarafından lavanta bahçeleri oluşturulduğunu söyledi.

Tekin, çiftçilere 35 bin lavanta fidesi daha dağıtılarak projenin genişletilmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Çiftçilerimizin bu alana yönelmesini ve lavanta bahçelerinin her yıl daha da artmasını istiyoruz. Bunun için de çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Projenin ikinci etabında da lavanta balı üretimi yapmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Altarnatif ürün lavanta yetiştiriciliğinin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.



Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nurullah Uluşık, İl Genel Meclis Üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ve çiftçiler katıldı.



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