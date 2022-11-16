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SİİRT (AA) - Siirt İl Müftü Yardımcılığına atanan Ayser Şenyiğit göreve başladı.

İl Müftülüğünün internet sitesinde yayımlanan habere göre, aslen Bayburtlu olup tahsilini İstanbul'da tamamlayan Şenyigit, İlahiyat Fakültesinin yanı sıra Web Tasarım ve Kodlama mezunu.

Hafız olan Şenyiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İstanbul birinciliği, 2011 ve 2019 yıllarında Kuran kursu öğreticiliği ve vaizlik yükselme sınavında Türkiye birincilikleri aldı.

İstanbul'un Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 9 yıl öğreticilik, 2020 yılında İstanbul Çatalca ilçe vaizi olarak görev yapan Şenyiğit, Arapça ve İngilizce biliyor.

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