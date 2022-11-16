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Siirt'te gösteri ve yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

AA

Siirt'te gösteri ve yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği il genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma ve afiş asma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesinde olası yasa dışı eylemlerin yaşanmaması amacıyla önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada. şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 16 Kasım saat 00.01'den 30 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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