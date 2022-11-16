Siirt'te KOSGEB destekleri anlatıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'teki girişimci ve işletmelere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destek programları aktarıldı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde oda konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yurt içi ve yurt dışı destek paketleri hakkında bilgi verdi.

Yurtdışı Pazar Destek Programı'ndan 300 bin liraya kadar destek verildiğini belirten Erkılıç, bunun yüzde 70'inin geri ödemesiz olduğunu söyledi.

300 bin liraya kadar destek verildiğini belirten Erkılıç, 2022 yılının ilk 9 ayında Siirt'te KOBİ ve girişimcilere yaklaşık 55 milyon lira geri ödemeli ve geri ödemesi destek verildiğini aktardı.

KOSGEB desteklerinin büyük fırsatlar içerdiğini dile getiren Erkılıç, işini kurmak isteyenlere desteklerinin yanında faizsiz kredi desteği de verildiğini aktardı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan da girişimcilerin desteklerden yararlanmasını istedi.

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