Siirt Özel İdarespor Efeler 09 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SİİRT (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İl Özel İdarespor Teknik Direktörü Sinan Bayraktar, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Takımda eksik ve cezalı futbolcu bulunmadığını dile getiren Bayraktar, şunları aktardı:

"Geçen hafta deplasmanda Erbaaspor ile oynadığımız maçta iyi bir mücadele ettik, ama ikinci yarıda istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz için beraberlikle ayrıldık. Deplasman maçlarında 1 puanın bile önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçta artı ve eksilerimizi ortaya koyduk. Hafta sonu oynayacağımız Efeler 09 spor ile hazırlıklarımızı büyük bir tempoyla sürdürüyoruz. Bizim için her maç zorludur. Seyircimizin de desteğini alarak galibiyet elde edip yolumuza devam etmek istiyoruz."

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