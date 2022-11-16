Kurtalan'da çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği

SİİRT (AA) - Kurtalan İlçesinde 523 çiftçiye 275 ton mercimek tohum desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) kapsamında 523 çiftçiye 275 ton kırmızı mercimek tohumu bir fabrikada düzenlenen törenle dağıtıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende, Siirt'in her geçen gün gelişen, büyüyen, tarımsal değeri artan önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentin kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde, çok yönlü projeler uyguluyoruz. Her biri kendi alanında marka haline gelen Siirt Fıstığı, Pervari Balı ve Zivzik Narı, Tayfi Üzümü, yöreye has meyvelerinin yanı sıra bereketli mera ve yaylalarında büyüyen küçükbaş ve büyükbaş ve hayvancığın gelişimine yönelik desteklerimiz ile birçok proje ve milyonlarca liralık yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.



Devletin, ilin ekonomisine katkı sağlayacak tarımsal üretime ve projelerine desteğinin artarak devam edeceğini kaydeden Vali Hacıbeltaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siirt'te hali hazırda devlet eliyle 33 bin dekar alanda sulama yapılmaktadır. Projelendirilme aşamasında olan Garzan Sulama Projesi ile 230 bin dekar alanın sulaması hedefleniyordu. Proje üzerinde yapılan iyileştirmelerle sulanacak arazi miktarı 400 bin dekara çıkarılacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Garzan Ovası suyla buluşacak, dolayısıyla ilimiz ekonomisi ve tarımı başka bir boyuta taşıyacaktır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da il genelinde yürütülen tarım ve hayvancılık projeleri halkında bilgi aktırdı.



Programa, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Saim seven, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kurum müdürleri, üreticiler ve çiftçiler katıldı.

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