Siirt'te "Kurumsal İletişim, Beden Dili ve İmaj Yönetimi" semineri

SİİRT (AA) - Siirt Barosu üyelerine "Kurumsal İletişim, Beden Dili ve İmaj Yönetimi" semineri verildi.

Siirt Barosu Avukat Mehmet Nezir Okur Salonu'nda düzenlenen seminere Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Çalapkulu konuşmacı olarak katıldı.

İletişimin önemini anlatan ve bu süreci avukatların katkılarıyla sahnede canlandıran Çalapkulu, imaj olgusunun, iletişim yönetiminin ve kurumsal ilişkileri değerlendirmede en önemli aracın iletişim olduğunu aktardı.

Etki yaratmanın ve güzel konuşmanın tamamen içsel iletişimle olabileceğini dile getiren Çalapkulu, şöyle dedi:

"Biz kendimizle nasıl iletişim kuruyorsak, bir diğeriyle de kendimizi aynalıyoruz ve öyle iletişim kuruyoruz. Peki, düşünce gücünün ve söylediğimiz sözcüklerin yaşamımıza nasıl katkıda bulunduğunun farkında mıyız? Sözlü ve sözsüz iletişim, işaretleriyle bir bütündür. İletişimin sözel olmayan öğeleri, beden dili ve ses tonudur. Beden dili ve ses tonu, kişinin tarzını, tavrını ve söylenenin algılanış biçimini belirler."

Baro Başkanı Muhammet Alptekin, seminer sonunda Çalapkulu'na plaket takdim etti.

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