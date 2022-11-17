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Siirt'teki madende yaşanan heyelanda kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

AA

Siirt'teki madende yaşanan heyelanda kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 16 işçinin acısı, aradan geçen 6 yıla rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şirvan'da 17 Kasım 2016'da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda maden işçileri Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin ve Abdulbaki Aydın ile toprak altında kalarak hayatını kaybeden kamyon şoförü Halil Başer için yakınlarının matemi devam ediyor.

- "Acımızı içimizde yaşıyoruz"

Geçen zamanın acılarını dindirmediği aileleri, sık sık mezarlarını ziyaret ettiği yakınları için gözyaşı döküyor, dua ediyor.

Faciada hayatını kaybeden 21 yaşındaki maden işçisi Kılınç'ın babası Bengin Kılınç, her yıl facianın yıldönümünde acılarının tazelendiğini söyledi.

Göçük olduğu haberini alır almaz araca binerek olay yerine gittiklerini aktaran Kılınç, "Araçla oraya nasıl vardığımız da hatırlamıyorum. 26 gün boyunca orada bekledik. Sağ olsun çalışmalar yapıldı. Vefat edenlerin cenazeleri göçük altından çıkardılar, sahiplerine teslim edildi. Bazı yerlerde olan olaylarda halen ulaşılamayan cenazeler var. Oğlumun belli bir mezarı var, sık sık ziyaret ediyoruz." dedi.

Faciadan 24 gün sonra cesedine ulaşılabilen Başer'in kardeşi Orhan Başer de ağabeyinin Zevye Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

O dönemde maden ocağında kamyon şoförü olarak çalıştığını dile getiren Başer, kendisinin gündüz, ağabeyinin ise gece vardiyasında görevli olduğunu anlattı.

Ağabeyinin sevgi dolu ve işini seven bir insan olduğunu belirten Başer, "Ağabeyim kimsenin kalbini kırmazdı. İş durumu orada çok zordu ama iş olmadığı için mecburen çalışıyordu. Demek ki kaderinde bu vardı. Olay günü istifa etmeye gitmişti fakat istifa etmeden o gün de çalıştı." dedi.


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