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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

AA

Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni doğan hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konuldu.

Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alınan bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

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