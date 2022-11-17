Siirt'te midibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 KG 8586 plakalı midibüs, merkez Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan D.A'ya (74) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan D.A, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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