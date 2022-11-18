"5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

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SİİRT (AA) - Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen festivalin kapanış töreni, Siirt Valiliği Konferans Salonu'nda kısa film tanıtımıyla başladı.

Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı olduğu, direktörlüğünü ise akademisyen ve yönetmen Ahmet Bikiç'in yaptığı festivalde, finale kalan 30 eserden kesitler izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, festivale katılan eser sahipleri ile yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularına teşekkür etti.

Festivale 10 ülkeden 182 eserin katıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Çok değerli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularımızın da iştirak ettiği söyleşiler, özel film gösterimleri, atölye çalışmaları ve birçok etkinlikler oldu. Siirt'imizi gelecek sene büyük bir katılımla, coşkuyla, daha da gelişerek, büyüyerek bir programla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın üstlendiği, yönetmenler Faysal Soysal ve Mehmet Güneri ile Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin'in yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda, Muhammed Günaydın'ın yönettiği "Dur Bak Dinle Geç" filmi birinci seçildi.



Festivalde, Ramin Farzaneh ve Parisa Sadaei Azar'ın yönettiği İran yapımı "Lack" filmi ikinci ve yönetmen Sedat Kahraman'ın "Hırsız" filmi üçüncü oldu.



Yönetmen Gülben Arıcı'nın "Kennedy'nin Doğuşu" filminin Jüri Özel Ödülü'nü aldığı festivalde, yönetmen Nihat Vuran'ın "Salto Mortale" filmi ise İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hacıbektaşoğlu, dereceye giren eser sahiplerini ödüllendirdi, festivale destek veren oyuncular Simge Selçuk, İpek Arkan ve Ömer Sevgin'e plaket verdi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda da festivale desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na plaket takdim etti.





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