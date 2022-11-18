AK Partili Şen, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

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SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Siirt'te ziyaretlerde bulundu.

Şen, kentteki temasları kapsamında esnafı ziyaret etti ve talepleri dinledi.

Çayhanede bir araya geldiği vatandaşları dinleyen Şen, Siirt'te yapılan, yapımı devam eden projeleri ve 2023 vizyonunu anlattı. Şen, daha sonra Memur-Sen Siirt Şubesini ziyaret etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker'den bilgi alan Şen, sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle görüştü.

Şen, ziyaretinin ardından Güres Caddesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Orhan Miroğlu ve Şaziye Gündüz de yer aldı.

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