Siirt'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 6 zanlı gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi Kurtalan-Siirt çevre yolunda dün silahlı saldırı sonucu Fırat Canpolat'ın (29) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı R.H. ile olay yerinde bulunan ve suç yerini yıkamak suretiyle delil kararttıkları öne sürülen aile üyeleri M.H, H.H, M.H, F.H. ve suç aletinin sahibi H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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