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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mikroskop kullanım becerisini geliştirecek "Dijital Lam-Lamel" sistemi patent aldı

AA

Mikroskop kullanım becerisini geliştirecek "Dijital Lam-Lamel" sistemi patent aldı

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Taş'ın mikroskop kullanım becerisinin artırılması amacıyla geliştirdiği, "Dijital Lam-Lamel" sistemi patent aldı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Taş, mikroskop kullanım eğitimi alması gereken kişiler için kolaylık sağlaması amacıyla lam-lamel ile incelenecek örnek doku ihtiyacını ortadan kaldıran bir sistem geliştirdi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, Taş'ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, sistemin, standart mikroskoplarda bir zorunluluk olan fiziki doku kesiti örneğini ortadan kaldırarak, cihaz içerisine yüklenecek görüntülerin gerçek birer dokusal oluşum gibi gösterilmesini sağlayacağını belirtti.

Cihaz içerisinde yüklenen görüntülerin mikroskop altında görülmesini sağlayan dijital ekran sayesinde aynı işlevin rahat bir şekilde sağlanacağını ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"Mikro düzeyde yapılan araştırmalar mikroskoplar kullanılarak yapılmaktadır. Tıp eğitiminde de en çok kullanılan mikroskobik eğitim araçları ışık mikroskopları ile preparatlardır. Teknolojinin ilerlemesiyle mikroskopların da akıllı ve dijital versiyonları geliştirilmiştir. Bu mikroskoplarda hazır preparatlar incelenmekte ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak, hastalık teşhisi mikroskop aracılığıyla yapılmaktadır. Mikroskobun tabla kısmına entegre edilecek bu cihaz sayesinde öğrenciler klasik preparatlar yerine, bu preparatların dijitalize edilip cihaza yüklenmiş görüntülerini mikroskop altında inceleyebilecektir. Buluşumuzun tıp ve sağlık eğitiminde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

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