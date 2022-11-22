Siirt'te kaybolmaya yüz tutmuş meslekler KOSGEB ile yaşatılacak

SİİRT (AA) - Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin KOSGEB'in "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı" ile yaşatılacağını belirtti.

Tekin, KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile açılan destek programına Siirt'ten 8 zanaatkarın başvurduğunu söyledi.

Programla yeni zanaatkarların yetiştirilmesine destek sağlanacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destekle kuruluş, işletme ve eleman yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarından demircilik, kalaycılık, bakırcılık, semercilik, dokumacılık ve buna benzer meslekleri ihya etmek amacıyla açılan programa 8 zanaatkar başvurdu. 3'ü Siirt battaniyesi ustası ve 1'i de deri ustası destek almaya hak kazandı. Her bir zanaatkar 150 ile 250 bin lira arasındaki hibe desteğinden yararlanacak. 4 zanaatkarın değerlendirmesi de sürüyor. 30 Aralık'a kadar evraklarını ilgili kuruma teslim etmeleri gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.