Siirt'te kadını darbeden zanlı yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te bir kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve ulusal basında çıkan "Siirt'te kadına şiddet" videosuna yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, darp olayıyla ilgili Y.K'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Kadına el kalkamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.





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