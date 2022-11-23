Kurtalan'da Millet Bahçesi yapılacak

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde yaklaşık 12 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılacak.
Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Millet Bahçesinin 12 bin metrekare alanda yapılacağını, içerisinde sosyal alanların da bulunduğu Millet Bahçesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.
Tekin, daha sonra temeli atılan konferans salonu ve millet kütüphanesinin inşaat alanında incelemede bulunarak, yapım işine üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Millet Bahçesinin içerisinde konferans salonu, millet kütüphanesi, yürüyüş alanı, kamelya, çeşmeler ve çim alanları yapılacak.
Proje kapsamında alan, 1800 ağaç ve çalı grubu ile yeşillendirilecek.