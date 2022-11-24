Siirt'te karısını darbeden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te karısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yeni Mahalle'de bir kadının darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya platformları ve ulusal basında yer alması üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince karısı N.K'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eşi Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.