Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, en onurlu mesleklerin başında yer alan öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın olduğunu belirtti.

Ülkenin her bir köşesinde canla başla çalışan bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İnsanlık toplumunun en fedakar, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir' sözü öğretmenlerin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle her türlü fedakarlıktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenler, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Öğretmenlerimizden beklentimiz, geleceğimizin mimarı sevgili çocuklarımıza, gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretmeleri, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleridir. Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.