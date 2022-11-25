Siirt'te koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı.

Hastane Başhekimi Selahattin Vural, koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandığını belirtti.

Kalp rahatsızlığı bulunan hastaların daha kolay tedavi edilmesinin sağlanacağını kaydeden Vural, "Kalbin anatomik bozukluklarının değerlendirilmesinde ve pek çok kalp hastalığının tedavi planlamasında yol gösterici olacak." dedi.



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykut Yılmaz da koroner BT anjiyografinin, özellikle hastalığın tedavisinde yol göstereceğinden bu konuda önemli bir eksikliğin giderildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.