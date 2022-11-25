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SİİRT (AA) - Şirvan ilçesinde uygulanan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında suni tohumlama yapılan ineklerin ilk buzağıları dünyaya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen proje kapsamında ulaşım imkanları kısıtlı olan Şirvan ve Pervari ilçelerinde ücretsiz suni tohumlama çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Projenin başlamasıyla Şirvan merkez ve köylerinde suni tohumlama çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, veteriner hekimleri tarafından yapılan suni tohumlamalar sonucu ilçenin Küfre mahallesi, Yolbaşı, Yalkaya, Çayağzı ve Yedikapı köylerinde ırk ve kalite olarak yüksek verime sahip olan etçi ve sütçü kombine ırkların ilk buzağılarının doğduğu kaydedildi.

Yıl sonuna kadar Pervari ve Şirvan ilçelerinde 500'ün üzerinde suni tohumlama yapılacağı belirtildi.

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