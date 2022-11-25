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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te TMO alım primi destekleme müracaatları uzatıldı

AA

Siirt'te TMO alım primi destekleme müracaatları uzatıldı

SİİRT (AA) - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma müracaatlarının 16 Aralık'a kadar uzatıldığını belirtti.

Demirhan, 2022 yıl çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünleri TMO'ya satan ve ürün satışlarını alım, satım belgesi ile belgelendirenlere destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş destekleme ödemesi yapıldığını dile getiren Demirhan, şunları aktardı:

"TMO dışındaki diğer gerçek, tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir. TMO alım primi desteğinden faydalanmak isteyip, halen başvuru yapmayan çiftçilerin 16 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar çiftçi kayıt sistemine kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir."

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