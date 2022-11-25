Siirt'te "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği

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SİİRT (AA) - Siirt'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bir alış veriş merkezinde stant ve el ürünü sergisi açıldı.

Kadın polisler tarafından KADES uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirildiği stantta, "Kadına el kalkamaz" broşürleri dağıtıldı.

Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el ürünler sergisi açıldı.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, sergiyi gezdi, kadınlara karanfil dağıttı.

KADES uygulamasının önemine değinen Hacıbektaşoğlu, tarih boyunca kadını ön planda tutan bir milletin, cenneti anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir inancın mensupları olduklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Kadına yönelik şiddet ne inancımızla ne de medeniyet anlayışımızla asla yeri yoktur." dedi.





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