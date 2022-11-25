Siirt'te sağlık personeli arasında voleybol turnuvası

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SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Siirt'te spor salonundaki final maçında Acil Servis, PCR Laboratuvarı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Hastanenin sağlık bakım hizmetleri müdürü Hamdiye Şen, hastane personelinin motivasyonunu artırmak ve aralarında iletişim bağlarını güçlendirmek için böyle bir etkinlik tertiplendiğini söyledi.

Bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini aktaran Şen, voleybol turnuvasında destek veren ve katılan tüm personele teşekkür etti.

Turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık personeli katıldı.





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