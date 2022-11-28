"Gönüllü Pati" Siirt Gençlik Merkezinin neşesi oldu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Gençlik Merkezinin maskotu haline gelen ve "Gönüllü Pati" adı verilen kedi, gençlerin neşe kaynağı oldu.

Gençlik merkezinde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan gençler, serbest zamanlarda masa tenisi oynuyor.

Bir süre önce geldiği merkeze alışan ve "Gönüllü Pati" adı verilen kedi, masa tenisi oynayan gençlerin yanından ayrılmıyor.



Merkezde gençlik lideri Özcan Özmazı, AA muhabirine, haftanın 7 günü gençlere hizmet veren merkezde bir kediye de bakmaya başladıklarını söyledi.

Kedinin, serbest zamanlarda masa tenisi oynayan gençleri izlediğini ve masaya çıktığını ifade eden Özmazı, "Gönüllü Pati sahiplendiğimiz kedimizdir. Gençler masa tenisi oynarken masaya çıkıyor, toplara karşılık veriyor. Kimi zaman bir gencimizin tarafını tutuyor bazen de diğer gencimizin yanında durarak sporu eğlenceli hale getiriyor." dedi.

Gençlerden İdris Mamiş ise merkezde sokak hayvanlarına yönelik de faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, merkeze gelen kedinin de kendilerine neşe kattığını belirtti.

Mamiş, kedinin boş zamanlarda oynadıkları masa tenisine de katıldığını, adeta üçüncü oyuncu haline geldiğini ifade etti.

Esra Yusufoğlu da kediye çok alıştıklarını anlatarak, "Masaya çıkıp topa vuruyor. Onunla maçlar eğlenceli geçiyor. Özellikle kış aylarında bu şekilde sokak hayvanlarını sahipleniyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.