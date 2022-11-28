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Siirt'te komiser Osman Demir'in PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

AA

Siirt'te komiser Osman Demir'in PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te 11 yıl önce komiser Osman Demir'in PKK mensuplarınca şehit edilmesinde yardım ettikleri tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK mensupları tarafından 15 Temmuz 2011'de polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda komiser Osman Demir'in şehit edilmesi olayında saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettikleri, teröristlerin gizlenmelerini sağladıkları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şüpheliler S.K, M.O. ve R.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Şırnak'ta adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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