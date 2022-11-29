Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesi onaylandı

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SİİRT (AA) - Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılı tahmini bütçesi 8 milyon 430 bin lira olarak onaylandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 2022 yılı kasım ayı meclis olağan toplantısı, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Mehmet Sert başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sert, yapılacak çalışmalarla hizmet kalitesinin artırılarak köylerin daha da yaşanılır hale getirilmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Daha sonra 2023 yılı gelir ve gider bütçesi görüşüldü.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin hazırlanan 8 milyon 430 bin lira tahmini bütçe, okunup onaylandı.

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