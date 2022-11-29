Siirt'te okullar arası voleybol yarışması

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SİİRT (AA) - Siirt'te okullar arası "yıldız kızlar voleybol yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol yıldız kızlar kategorisi yarışmalarında Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu birinci, Baykan Cumhuriyet Ortaokulu ikinci ve Hürriyet Ortaokulu üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, yarışmaya katılan, dereceye giren tüm öğrencilere teşekkür etti.

Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu Müdürü Hasan Oruç da voleybolda çok yetenekli sporcuları olduğunu belirterek, Türkiye geneli derece almayı hedeflediklerini ifade etti.







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