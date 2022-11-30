Siirt'te kaçak avlanan 11 kişiye para cezası uygulandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 11 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun av koruma ve kontrol ekibi ile Eruh ilçesi Yokuşlu Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Eruh kırsalında yapılan denetimlerde 11 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.



Denetimlerde, avlanılan 11 keklik, 2 tavşan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi bulunarak, toprağa gömüldü.



11 kişiye para cezası uygulandı.







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