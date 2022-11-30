Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde akraba olan 2 aile arasındaki husumet sona erdi.

İlçede 20 gün önce 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan ve akraba olan Altınışık ailesinin fertleri, Kaymakam Çağlar Tekin'in girişimiyle barıştırıldı.

İlçeye bağlı Yellice köyünde düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Kaymakam Tekin, törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın gayreti içinde olunması gerektiğini söyledi.

Barışma erdemini gösteren aile fertlerine teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:

"Böyle husumetlerin bize bir faydası olmadığı gibi birliğimize, bütünlüğümüze kardeşliğimize zarar getirmesini de istemiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi daha ileri noktalara getirebilmek için tüm gücümüzle gayretimizle çalışmamız gerekiyor. Barışın huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize dirliğimize daim olmasını diliyorum."

Törende, okunan duanın ardından iki ailenin büyükleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barıştı.

Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Teğmen Murat Reyhanlı, İlçe Müftüsü Abdullah Erdem, AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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