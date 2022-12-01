Siirt'te bir otomobilin motor bölümü periyodik bakımı yapılırken alev aldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te bir otomobilin motor bölümü, sanayide periyodik bakımı yapıldığı sırada alev aldı.



Siirt Oto Sanayi Sitesinde, periyodik bakımı ve kontrolü yapılan otomobilin bu sırada motor bölümünden alevler yükseldi.



Yangın, işçilerin yangın tüpüyle müdahalesiye söndürüldü.



O anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Oto ustası Ferhat Tekin, gazetecilere, otomobilin bakım sırasında LPG bölümünden gaz kaçağı sonucu alev aldığını belirterek, plastik aksamları yanan otomobilde küçük çaplı hasar meydana geldiğini söyledi.

Tekin, onarımını yaptıkları otomobili sahibine teslim ettiklerini söyledi.







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