Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yaralı askeri ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kazara silahla yaralanan askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren askerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, askere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve hastane yetkilileri de bulundu.

Hayati tehlikesi bulunmayan askerin iki gün önce İl Jandarma Komutanlığında kazara yaralandığı bildirildi.



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