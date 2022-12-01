Siirt'te engellilere yönelik ses yarışması düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelleri Aşta Gel" ses yarışması düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya katılanlar, üç dilde seslendirdikleri şarkılarla beğeni topladı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, 5'incisi düzenlenen ses yarışmasının yoğun bir katılım sağlandığını belirtti.
Siirt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engellilerin katıldığı yarışmada, bireylerin yeteneklerini ortaya koyduğunu dile getiren Özekinci, bu tür etkinlikleri geleneksel olarak sürdüreceklerini aktardı.
Jürinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren ilk üçe ve diğer katılımcılara çeşitli ödüller verildi.