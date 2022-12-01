Siirt'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

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SİİRT (AA) - Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı 2 katlı bir evin üst katındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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