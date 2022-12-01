Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

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SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesinde olası yasa dışı eylemlerin yaşanmaması amacıyla önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 Aralık saat 00.01'den 15 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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