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Siirt'te 160 öğrenci Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim görüyor

AA

Siirt'te 160 öğrenci Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim görüyor

SİİRT (AA) - Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde 160 öğrenciye eğitim veriliyor.

Siirt Gençlik Merkezi'nde kurulan Deneyap Atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik ve kodlama, tasarım ve üretim, ileri robotik, siber güvenlik, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

Siirt Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Mehmet Zeki Tokgöz, AA muhabirine, atölyelerinin her türlü imkana sahip olduğunu söyledi.

Eğitimlere katılan öğrencilerin iki aşamadan geçtiğini ifade eden Tokgöz, "Öğrencilerimiz 3 yıl sürecek atölye eğitimlerinde birçok alanda eğitim alacak. Bunların ilk iki yılı teorik ve uygulama eğitimleri, son yılı proje bazlı olacak. Çocuklar burada aldıkları eğitim sonucunda her biri teknoloji üretebilir vaziyete gelecek. Ülkemizin teknoloji üretimine öncü kuvvetler arasında olacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerin heyecanla eğitimlere katıldığını dile getiren Tokgöz, eğitimlere yeni başladıklarını aktardı.

Tasarım ve üretim atölyeleri eğitmeni Elif Öpke, şu anda tasarım alanında verdikleri eğitimlere robotik ve kodlamayla devam edeceklerini söyledi.

"Her bir sınıfımızda en az 20 kişi olmak üzere ortaokul ve lise düzeyinde eğitimler veriyoruz. Şu an öğrencilerimizin aletlere yatkınlıklarını ölçüyoruz, yaratıcı düşüncelere sahip olmalarına yardımcı oluyoruz." diyen Öpke, eğitimlerin yoğun geçtiğini anlattı.

- Öğrenciler heyecanlı

Öğrencilerden Devrim Kul, yapılan sınavla eğitimlere katılmaya hak kazanmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Atölyeleri ilk gördüğünde çok heyecanlandığını aktaran Kul, "Teknolojiye merakım var, hayalimi gerçekleştirmek için atölyeye geldim. Tasarımla başladık, heykelcik yapacağız. İnsanlara yardımcı olacak bir şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

İrem Güneş, ilk kez böyle bir atölye gördüğünü belirterek, atölyede güzel projeler yaptıklarını, öğretmenlerinin çok güzel ve faydalı eğitimler verdiğini aktardı.

Şeyda Gökmen de akranlarıyla katıldıkları eğitimlerin verimli ve eğlenceli geçtiğini kaydetti.

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