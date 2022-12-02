Siirt'te yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde yapımı tamamlanan cami törenle hizmete girdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, caminin beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:



"İş insanı Hacı Ahmet Eviz'i tebrik ediyorum. Hakikaten bir vefa örneği göstermişler. Ayrıca Belde Belediye başkanımız Salim Seven'e de destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Camiler bizi birleştiren, bir araya getiren, ülkemizin birliği, beraberliği ve mukaddesatın temsilcisi olan mabetlerimizdir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu camimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun"

Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven ve İş insanı Hacı Ahmet Eviz de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde cami, kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

Yapımı tamamlanan Hacı Şükrü Eviz Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Programa AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siirt eski milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Siirt Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, kurum müdürleri, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.