Vali Hacıbektaşoğlu'na, down sendromlu Şeymanur'dan ziyaret

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SİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu Şeymanur Şen ve ailesini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, ziyarette Şeymanur ile sohbet etti, Valilik makamını geçici olarak devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaoğlu, toplumun birer parçası olan engelli bireylere olan desteklerin devam edeceğini, kendilerine imkan tanındığı takdirde harika işler başarabilecek yeteneklere sahip olduklarını belirtti.

Ziyarette, Türkiye Beyazay Derneği Siirt Şube Başkanı İsmail Dülek ve dernek yönetimi de bulundu.

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