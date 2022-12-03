Siirt Belediyesinden engellilere akülü araç desteği

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SİİRT (AA) - Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engellilere yönelik akülü araç ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında saha incelemelerinde tespit ettiği 3 engelliye akülü araç, 4 engelliye pusat, dik durma sehpası ve yürüteç yardımında bulundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıkları engellilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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