Siirt Belediyesinden engellilere akülü araç desteği

SİİRT (AA) - Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engellilere yönelik akülü araç ve malzeme desteğinde bulunuldu.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında saha incelemelerinde tespit ettiği 3 engelliye akülü araç, 4 engelliye pusat, dik durma sehpası ve yürüteç yardımında bulundu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıkları engellilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.