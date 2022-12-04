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Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Siirt'te yapıldı

AA

Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Siirt'te yapıldı

SİİRT (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Siirt’te gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışlarda U14 ferdi kızlarda Dilcan Keser, U14 ferdi erkeklerde Ümit Tayman, U16 kızlarda Merve Gezici, U16 erkeklerde Muhammet Kalla Khalil, U18 kadınlarda Rojda Goran, U18 erkeklerde Hasan Aydın birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Siirt olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, göreve geldiği günden bu yana federasyon başkanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Kısacık, "Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ile görüşmelerimiz sonucu yarışmaların şehrimizde yapılmasını sağladık, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yarışma ile 17 ilimizden yaklaşık 500 sporcumuzu şehrimizde ağırladık. Bireysel ve takımlar arası yapılan ve kıyasıya rekabet içinde geçen yarışmalarda dereceye giren sporcu ve takımları tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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