AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, gazetecilerle bir araya geldi

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ilde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ören, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir kafede düzenlenen toplantıda, kentte tarım, hayvancılık, ulaşım, eğitim, alt yapı yatırımlarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Siirt'in son 20 yılda AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla önemli hizmetlere kavuştuğunu belirten Ören, bu hizmetlerin hem merkez hem de köylere kazandırıldığını ifade etti.



İstihdam hedeflerine Tekstil Kent Projesi ile ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Ören, somut adımlar atılıp, olumlu görüşmeler sağlandığını, kurulacak atölyelerde kısa ve orta vadede 3 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Siirt'in yatırım için güvenli bir kent olduğunu, kara yolu, tünel ve köprü projeleriyle ticaret ve sanayi yatırımlarının daha da artacağını anlatan Ören, kente kazandırılacak 400 yataklı hastane ve iş merkezinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgi verdi.



AK Parti İl Başkanı Olğaç da milletvekili, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini belirtti.







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