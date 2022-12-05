Siirt'te 15 bin 269 öğrenciye ücretsiz yemek

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SİİRT (AA) - Siirt'te, taşımalı ve okul öncesi eğitimde haftanın 5 günü, pansiyonlu okullarda ise haftanın 7 günü olmak üzere 15 bin 269 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanılıyor.

İl genelinde belirlenen Siirt Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bazı meslek liselerinde, okulların yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin de desteğiyle özenle hazırlanan yemekler, okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yemek hazırlayan meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Edip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yemek hazırlayarak, gördükleri eğitimi uygulama fırsatı da bulduklarını söyledi.

Yemeğin yanı sıra okulun endüstriyel ekmek üretim tesisinde günlük 12 bin ekmek üretildiğini ifade eden Edip, "Amacımız öğrencilere sıcak ve hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri sunmak. Yemeğin her aşaması takip ediliyor. Öğrencilerimiz de yemekleri beğenerek yediklerini ifade ediyor." dedi.

Uygulama mutfağında yemek hazırlayan öğrencilerden Yusuf Baykara, ustaların desteği ile öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Baykara, bu meslekte iyi yerlere gelmek için elinden gayreti gösterdiğini söyledi.

Yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerden Mehmet Taşkıran, devletin sunduğu imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taşkıran, "Yemek güzel çıkıyor. Sunulan bu imkanda emeği geçen herkese ediyoruz." diye konuştu.

Emrullah Demir de okumak için her türlü imkana sahip olduklarını, yemek hizmetinden de memnun olduklarını belirtti.





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