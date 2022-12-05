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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Siirt'te durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ile Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veyselkarani beldesi kara yolunda N.S'nin idaresindeki minibüsü durdurmak istedi.

Sürücü ile yanında bulunan Y.T, duran minibüsten kaçmaya çalışırken polislerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Minibüste 38'i Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör oldukları değerlendirilen ve gözaltına alınan sürücü N.S. ile N.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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