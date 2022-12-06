Siirt'te firari hükümlü iş yerinin bodrum katındaki gizli bölmede yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir iş yerinin bodrum katındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve kaçakçılık" gibi 8 suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün kent merkezindeki bir iş yerinde gizlendiğini tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Hükümlü, iş yerinin bodrum katında oluşturulan gizli bölmede yakalandı. Aramada, bir miktar esrar ele geçirildi.

B.Ö, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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