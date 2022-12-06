Siirt'te çöp konteynerine atılan köpek yavrularını temizlik personeli kurtardı

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SİİRT (AA) - Siirt'te çöp konteynerine bırakılan 9 köpek yavrusu, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Siirt Belediyesinde görevli temizlik işçileri, Alan Mahallesi Veysi Turgut Caddesi'nde bulunan bir konteynerdeki çöpü kamyona boşaltacakları sırada köpek sesi geldiğini fark etti.

Konteynerin içine bakan işçiler, karton kutuda 9 köpek yavrusu olduğunu gördü. İşçiler köpekleri konteynerden çıkardığı sırada anneleri de konteynerin yanına geldi.

Anne köpeğin yavrularıyla buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Durumu öğrenen Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak da bölgeye gelerek, köpeklerle ilgilendi, temizlik personeline dikkatlerinden dolayı teşekkür etti.

Anne ve yavruları, bakım ve tedavileri yapılmak üzere belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- "Yavru köpekleri gördüğümde içim yandı"

Köpekleri kurtaran işçilerden Mehmet Acar, AA muhabirine, 10 yıldır bu işi yaptığını, karşılaştığı manzaranın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Konteynerdeki çöpü kamyona dökmeye çalıştıkları sırada ses duyduklarını anlatan Acar, "Baktığımda konteynerin içinde 9 yavru köpek buldum. Hemen belediyeye haber verdim. Yavru köpekleri gördüğümde içim yandı." dedi.

Yusuf Cengiz de 14 yıldır bu görevi yürüttüğünü belirterek, bazen istenmeyen durumlarla karşılaşabildiklerini ifade etti.

"Köpekleri kurtardık. Bir süre sonra anneleri geldi. Birkaç günlük yavrular ve annelerine muhtaçlar." diyen Cengiz, çöp dökme esnasında bu gibi durumlara karşı dikkatli olduklarını, kimi zaman konteynerden kedi ve tavuk dahi çıkabildiğini belirtti.

Çevredeki vatandaşlardan Abdurezzak Tunç da yürekleri yaralayan bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

Belediye personeline hassasiyetleri nedeniyle teşekkür eden Tunç, "Arkadaşlarımızın dikkati sonucu yavru köpekler kurtarıldı. Yavruları annelerinden ayırmak günah. Bunları konteynere atanların hiç mi vicdanı sızlamadı?" diye konuştu.



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