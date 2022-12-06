Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

SİİRT (AA) - İstanbul'un Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Türkmen, Siirt Belediyesi ziyaretinde Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı.
Hacıbektaşoğlu ile makamında bir süre görüşen Türkmen, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Türkmen'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.
Türkmen, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın'a da ziyarette bulundu.
Hilmi Türkmen'e ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Üsküdar Belediye Başkan yardımcıları Vefa Yunus Taylan ve Zekeriya Şanlıer ile Sancaktepe Belediye Meclis Başkan Vekili Haşim İskender eşlik etti.