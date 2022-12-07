Siirt'te su ürünleri yatırımlarına yönelik toplantı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında su ürünleri yatırımlarına yönelik toplantı yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, toplantı öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığındaki heyetle görüştü.

Atalay, kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonrası yapılan toplantıda, su kaynakları ve baraj göllerinde su ürünlerine yönelik yapılabilecek yatırımlar görüşüldü.

Su kaynakları bakımından önemli potansiyele sahip olan Siirt'in huzur ve güven şehri olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, yapılacak yatırımlara her türlü desteğin verileceğini aktardı.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşek, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Balık Yetiştiriciliği Daire Başkanı Tanju Özdemir, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özerdem Maltaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve işadamları katıldı.

Heyet Alkumru, Kirazlı, Şirvan ve Çetin barajları havzasında incelemelerde bulunacak.





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