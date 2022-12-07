Siirt'te meslek lisesi öğrencilerine "KOSGEB ve Girişimcilik" konferansı verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde meslek lisesi öğrencilerine yönelik "KOSGEB ve Girişimcilik" konferansı gerçekleştirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şirvan Park Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa öğretmen ve öğrenciler katıldı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, kurumun girişimcilik eğitimi ve hibe destekleri hakkında bilgi verdi.

Meslek liselerinin önemine değinen Erkılıç, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında meslek lisesi öğrencilerinde girişimcilik kültürünün artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Mezun olduktan sonra işletme kurmak isteyen öğrencilerin destek programlarına başvurmalarını isteyen Erkılıç, "Şartları sağlayan girişimcilere işletme açtıkları zaman sektör düzeylerine göre 375 bin liraya kadar destek veriliyor." dedi.

Şirvan Park Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fetih Akgül de okul olarak sektör buluşmalarını önemsedikleri, KOSGEB ile bu kapsamda çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

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